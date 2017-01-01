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    Ігристе вино під часи війни. Як живуть винороби Донбасу?

    • Сьогодні, 22:07
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    Екскурсовод Юрій Королев вправно пілотує гольфкар прохолодними підземними печерами серед нескінченних полиць із різнокольоровими пляшками

    Так починається екскурсія на завод ігристих вин «Артвайнері» у місті Бахмут Донецької області.

    Вже понад 60 років тут виробляють напій, без якого важко уявити будь-яке свято - ігристе вино.

    Пан Юрій розповідає, що його найчастіше запитують, звідки на Донбасі ігристі вина і виноград.

    На що він незмінно відповідає, що виноробство - це не стільки клімат та сировина, скільки ставлення виноробів до своєї роботи.

    До того ж умови та теруар (природні умови в конкретній місцевості) тут надзвичайно сприятливі для виготовлення ігристого: виробництво розташовується у колишніх гіпсових штольнях, де увесь рік тримається постійна температура і вологість.

    До лінії фронту звідси - близько 50 км. У підземних виноробних цехах війна здається дуже далекою, але її наслідки цілком відчутні і тут.

    Найбільші ринки збуту ігристого - Донецька та Луганська області - зараз здебільшого закриті, ускладнилися і стосунки з Росією, а через анексію припинилися поставки винограду з Криму.

    Джерело: ВВС Україна

    Донбас війна алкоголь завод
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