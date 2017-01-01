Ігристе вино під часи війни. Як живуть винороби Донбасу?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екскурсовод Юрій Королев вправно пілотує гольфкар прохолодними підземними печерами серед нескінченних полиць із різнокольоровими пляшками

Так починається екскурсія на завод ігристих вин «Артвайнері» у місті Бахмут Донецької області.

Вже понад 60 років тут виробляють напій, без якого важко уявити будь-яке свято - ігристе вино.

Пан Юрій розповідає, що його найчастіше запитують, звідки на Донбасі ігристі вина і виноград.

На що він незмінно відповідає, що виноробство - це не стільки клімат та сировина, скільки ставлення виноробів до своєї роботи.

До того ж умови та теруар (природні умови в конкретній місцевості) тут надзвичайно сприятливі для виготовлення ігристого: виробництво розташовується у колишніх гіпсових штольнях, де увесь рік тримається постійна температура і вологість.

До лінії фронту звідси - близько 50 км. У підземних виноробних цехах війна здається дуже далекою, але її наслідки цілком відчутні і тут.

Найбільші ринки збуту ігристого - Донецька та Луганська області - зараз здебільшого закриті, ускладнилися і стосунки з Росією, а через анексію припинилися поставки винограду з Криму.

Джерело: ВВС Україна