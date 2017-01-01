Ігристе вино під часи війни. Як живуть винороби Донбасу?
- Сьогодні, 22:07
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Екскурсовод Юрій Королев вправно пілотує гольфкар прохолодними підземними печерами серед нескінченних полиць із різнокольоровими пляшками
Так починається екскурсія на завод ігристих вин «Артвайнері» у місті Бахмут Донецької області.
Вже понад 60 років тут виробляють напій, без якого важко уявити будь-яке свято - ігристе вино.
Пан Юрій розповідає, що його найчастіше запитують, звідки на Донбасі ігристі вина і виноград.
На що він незмінно відповідає, що виноробство - це не стільки клімат та сировина, скільки ставлення виноробів до своєї роботи.
До того ж умови та теруар (природні умови в конкретній місцевості) тут надзвичайно сприятливі для виготовлення ігристого: виробництво розташовується у колишніх гіпсових штольнях, де увесь рік тримається постійна температура і вологість.
До лінії фронту звідси - близько 50 км. У підземних виноробних цехах війна здається дуже далекою, але її наслідки цілком відчутні і тут.
Найбільші ринки збуту ігристого - Донецька та Луганська області - зараз здебільшого закриті, ускладнилися і стосунки з Росією, а через анексію припинилися поставки винограду з Криму.
Джерело: ВВС Україна