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    Історичний центр окупованої Ялти під загрозою зникнення

    • Сьогодні, 10:57
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    Історичний центр окупованої Ялти
    Історичний центр окупованої Ялти

    Високі ціни і високий попит призвели до буму будівництва в Ялті

    Південне місто Криму – Ялту – називають літньою столицею України. Не в останню чергу тому, що ціни на нерухомість тут завжди були на рівні великих міст.

    Високі ціни і високий попит призвели до буму будівництва в Ялті, але вільної землі на Південному березі Криму мало, особливо поблизу моря. Тому для будівництва надійшла черга парків.

    Що продовжувати будувати і чому місцеві жителі мовчать?

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    Джерело: Радіо Свобода
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