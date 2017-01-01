Історичний центр окупованої Ялти під загрозою зникнення
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Історичний центр окупованої Ялти
Високі ціни і високий попит призвели до буму будівництва в Ялті
Південне місто Криму – Ялту – називають літньою столицею України. Не в останню чергу тому, що ціни на нерухомість тут завжди були на рівні великих міст.
Високі ціни і високий попит призвели до буму будівництва в Ялті, але вільної землі на Південному березі Криму мало, особливо поблизу моря. Тому для будівництва надійшла черга парків.
Що продовжувати будувати і чому місцеві жителі мовчать?
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Джерело: Радіо Свобода