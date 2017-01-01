Коли до війни рукою кинути. Як отримують знання діти у прифронтових районах Луганщини

У навчальному закладі навчається 31 учень та семеро дошкільнят. До війни їх було понад 70

Кількість учнів у прифронтовому Троїцькому від початку війни зменшилася вдвічі. Там звуки боїв чути щоночі. І хоча школа потерпіла від артударів, навчання не припиняли.

У навчальному закладі навчається 31 учень та семеро дошкільнят. До війни їх було понад 70. Та охочих вчитись за півтора кілометра від бойових позицій не так і багато. У коридорах – запах будматеріалів. Лише вікна ремонтували тричі. І це триває роками.

Частину приміщень не використовують. Майстерню відремонтували лише частково, а от спортзал розлетівся на друски від «Граду» ще три роки тому. І скільки часу він у такому вигляді простоїть – не зрозуміло. Ремонтувати працюючу школу ніхто не поспішає.

З учнями постарше займаються й українські захисники. Викладають захист Вітчизни. В пріоритеті – домедична допомога і поводження з небезпечними предметами. Важливість цього тут важко переоцінити.