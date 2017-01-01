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    Коли до війни рукою кинути. Як отримують знання діти у прифронтових районах Луганщини

    • Сьогодні, 11:12
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    У навчальному закладі навчається 31 учень та семеро дошкільнят. До війни їх було понад 70

    Кількість учнів у прифронтовому Троїцькому від початку війни зменшилася вдвічі. Там звуки боїв чути щоночі. І хоча школа потерпіла від артударів, навчання не припиняли.

    У навчальному закладі навчається 31 учень та семеро дошкільнят. До війни їх було понад 70. Та охочих вчитись за півтора кілометра від бойових позицій не так і багато. У коридорах – запах будматеріалів. Лише вікна ремонтували тричі. І це триває роками.

    Частину приміщень не використовують. Майстерню відремонтували лише частково, а от спортзал розлетівся на друски від «Граду» ще три роки тому. І скільки часу він у такому вигляді простоїть – не зрозуміло. Ремонтувати працюючу школу ніхто не поспішає.

    З учнями постарше займаються й українські захисники. Викладають захист Вітчизни. В пріоритеті – домедична допомога і поводження з небезпечними предметами. Важливість цього тут важко переоцінити.

    Джерело: 24 канал

    Донбас діти Донеччина школа навчання
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