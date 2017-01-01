Колоніальний бізнес окупантів у Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крим

У Криму, за словами місцевих чиновників, уже третій рік дефіцит будівельних матеріалів. Через це на певні категорії товарів ціни є вдвічі вищими, ніж у Росії

Особливо складна ситуація з піском та щебенем. Оскільки на будівництво тільки однієї траси з Керчі до Севастополя потрібно 44 мільйони тонн таких матеріалів. Що робити? Російські чиновники вирішили відкрити якомога більше кар’єрів та розпиляти Кримські гори на щебінь.

Як швидко російські чиновники та підприємці розпиляють Кримські гори та залишать по собі звичайну пустелю? Та хто з кримських керманичів на цьому заробить не один мільйон?