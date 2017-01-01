Команда Порошенка: спецдепутати Кононенко і Грановський
- Сьогодні, 16:17
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Кононенко і Грановський
Команда, як відомо, вирішує все. А на кого покладається президент у найбільш делікатних питаннях?
Не секрет, що найближчий соратник Петра Порошенка – це Ігор Кононенко, давній друг та бізнес-партнер. Кононенко разом з іншим народним депутатом Олександром Грановським утворили успішний та дуже впливовий тандем.
Є численні свідчення, що ключові бізнесово-політичні справи проходять саме через них. Раніше програма «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший») розповідала про впливові позиції депутатського тандему в прокуратурі, яка мала б бути незалежною.
Цього разу звернули увагу на їхню роль у роботі іншого правоохоронного органа – Служби безпеки України.
Джерело: Радіо Свобода