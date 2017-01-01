  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Команда Порошенка: спецдепутати Кононенко і Грановський

    • Сьогодні, 16:17
    • Розсилка
    Кононенко і Грановський
    Кононенко і Грановський

    Команда, як відомо, вирішує все. А на кого покладається президент у найбільш делікатних питаннях?

    Не секрет, що найближчий соратник Петра Порошенка – це Ігор Кононенко, давній друг та бізнес-партнер. Кононенко разом з іншим народним депутатом Олександром Грановським утворили успішний та дуже впливовий тандем.

    Читайте також

    Є численні свідчення, що ключові бізнесово-політичні справи проходять саме через них. Раніше програма «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший») розповідала про впливові позиції депутатського тандему в прокуратурі, яка мала б бути незалежною.

    Цього разу звернули увагу на їхню роль у роботі іншого правоохоронного органа – Служби безпеки України.

    Джерело: Радіо Свобода
    Читайте також
    Петро Порошенко Ігор Кононенко Олександр Грановський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ