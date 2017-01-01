Король Нідерландів таємно підробляє пілотом

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Король Нідерландів працює пілотом на міжнародних рейсах

Жителі Нідерландів захоплено зустріли новину про те, що їх король веде подвійне життя.

Нещодавно в одному з інтерв'ю Віллем-Олександр зізнався, що двічі на місяць інкогніто працює другим пілотом на комерційних пасажирських рейсах.

«Здорово! Люди не знали про його роботу. Хоча не всі літають на великих літаках, але все одно відмінно. Ми чули, що, перш ніж стати королем, він разом з дружиною і дітьми завжди намагався вести звичайне життя. І тепер ми знаємо, що це правда», - мешканка Нідерландів

«У кожного своє хобі: хтось їздить на гоночних трасах, хтось літає», - мешканка Нідерландів

«Буде смішно, якщо я полечу на літаку і дізнаюся, що ним керує нідерландський король. Мені здається, це здорово», - мешканець Нідерландів

Пасажири короля, як правило, - жителі Європи, які вирушають в ділові поїздки. Як другий пілот він не повинен представлятися, тому ніхто не здогадується, що за штурвалом - монарх.

В інтерв'ю Віллем-Олександр зізнався, що його мрія - управляти більшим лайнером. Вже цього літа він пройде курси, щоб сісти за штурвал Boeing 737.

Схоже, тепер пасажири голландських авіакомпаній будуть ще частіше прислухатися до того, хто звертається до них з кабіни пілота. Можливо, одного разу вони почують голос короля.

Джерело: NTDRussian