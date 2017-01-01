Кошелєва засунула автохама до багажника
- Сьогодні, 22:35
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Невдаха, дізнавшись, кому перегородив дорогу, помилку свою усвідомив
На парковці поруч з ТРЦ «Комсомолл» в Іркутську (Росія), де люблять збиратися любителі швидкої їзди, стався курйозний випадок, повідомляє crimerussia.com.
Молодий водій, порушуючи ПДР виконав перед автомобілем майстра спорту з пауерліфтингу так званий «поліцейський розворот», не знаючи хто, перебуває в машині.
Однак дівчина, недовго думаючи, витягла кривдника з його машини і віднесла в багажник своєї, а опісля цього відвезла його на 100 метрів від місця події.
Друзі горе-водія, які знімали його дрифт на відео, викликали поліцію, проте заяву писати не стали.
Невдаха, як з'ясувалося, займався з Кошелєвою в одному залі і, дізнавшись, кому перегородив дорогу, помилку свою усвідомив.