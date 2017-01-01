Кухар Путіна створив неймовірний рецепт: як красти гроші з бюджету

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Путін і його кухар

Нове розслідування Навального

Лідер «Фонду боротьби з корупцією» Олексій Навальний стверджує, що розкрив злочинну діяльність особистого кухаря Путіна Євгенія Пригожина.

Публікація доступна на сайті «Навальный», повідомляє «Главком».

Розслідуючи нескінченні розкрадання з державного бюджету Росії Навальний заявив, що Пригожин стоїть за справжнісінькою мафіозної угрупуванням.

Почавши своє сходження як особистий кухар президента Росії в 2001 році, двічі судимий Пригожин швидко досяг вершин влади і став власником багатомільярдної бізнес-імперії. Чи не гребуючи ніякими методами, він наживається на школярах, армії і на співробітниках МНС.

Фірми «головного кухаря Росії» брали участь в картельній змові для монополізації ринку обслуговування військових містечок Росії і отримали 23 тендера Міноборони РФ на загальну суму 23,6 мільярдів рублів. При цьому, як стверджує Навальний, вісім мільярдів рублів були просто вкрадені.

Крім того, всі поштові адреси фірм зареєстровані на одному доменному імені, яке належить компанії Пригожина ТОВ «Медбуд». ФБК стверджує, що з документів розслідування ФАС видно, що приватні структури, афілійовані з «кремлівським кухарем», безпосередньо пов'язані з Міноборони, що дозволяє контролювати розподіл коштів на тендерах. Навальний назвав «змову» Пригожина і Міноборони «найбільшим в Росії».

19 травня, «Фонд боротьби з корупцією» відправив офіційний запит в федеральну службу безпеки з проханням почати розслідування проти Євгена Пригожина.