На Херсонщині оголошено карантин через спалах африканської чуми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Херсонщині зафіксували спалах африканської чуми. Через це на трасах встановили спеціальні пости, людей змушують ходити у спецодязі.

У селі Праві Саги суворий пропускний режим – саме тут виявили африканську чуму свиней. На в'їзді до села встановили карантинний пост.

Через «африканку» в області уже спалили 36 свиней. Туші знищують в Олешківській пустелі.

У разі вилучення свиней держава передбачила мізерну компенсацію – 23 гривні 38 копійок за кілограм живої ваги. А для селян – це шалені збитки.



