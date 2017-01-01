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    На Херсонщині оголошено карантин через спалах африканської чуми

    • Сьогодні, 05:38
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    На Херсонщині зафіксували спалах африканської чуми. Через це на трасах встановили спеціальні пости, людей змушують ходити у спецодязі.

    У селі Праві Саги суворий пропускний режим – саме тут виявили африканську чуму свиней. На в'їзді до села встановили карантинний пост.

    Через «африканку» в області уже спалили 36 свиней. Туші знищують в Олешківській пустелі.

    У разі вилучення свиней держава передбачила мізерну компенсацію – 23 гривні 38 копійок за кілограм живої ваги. А для селян – це шалені збитки.


    Джерело: 24 канал
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