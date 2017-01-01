На Херсонщині оголошено карантин через спалах африканської чуми
- Сьогодні, 05:38
-
Розсилка
На Херсонщині зафіксували спалах африканської чуми. Через це на трасах встановили спеціальні пости, людей змушують ходити у спецодязі.
У селі Праві Саги суворий пропускний режим – саме тут виявили африканську чуму свиней. На в'їзді до села встановили карантинний пост.
Через «африканку» в області уже спалили 36 свиней. Туші знищують в Олешківській пустелі.
У разі вилучення свиней держава передбачила мізерну компенсацію – 23 гривні 38 копійок за кілограм живої ваги. А для селян – це шалені збитки.
Джерело: 24 канал