На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
- Сьогодні, 21:29
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Розсилка
У словацькому місті Міхаловце відбулося хрещення маленького Марцелка з місцевої ромської родини
Щасливі батьки Ленка та Мілан запросили чимало гостей. Кожен з них мав на початку урочистостей підійти до колиски та вручити подарунок та гроші.
Отже, малюка практично вкрили купюрами, переважно купюрами у 100 євро. А також Марцелко отримав ковдру та слюнявчик з англійських фунтів.
Серед подарунків був цуцлик на золотому ланцюжку, а також дорогий алкоголь, горілку «Ельцин» та коньяк «Метаксу» - для дорослих. Костюмчик, вишитий золотою ниткою, для третьої дитини батьки купили спеціально - за € 650.
Урочистості знімали журналісти з Gipsy Television. Як розповів їм батько, банкет обійшовся йому у 30.000 євро, але практично всі ці гроші вдалося назбирати від гостей.