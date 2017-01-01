На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро

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Ромські хрестини

У словацькому місті Міхаловце відбулося хрещення маленького Марцелка з місцевої ромської родини

Щасливі батьки Ленка та Мілан запросили чимало гостей. Кожен з них мав на початку урочистостей підійти до колиски та вручити подарунок та гроші.

Отже, малюка практично вкрили купюрами, переважно купюрами у 100 євро. А також Марцелко отримав ковдру та слюнявчик з англійських фунтів.

Серед подарунків був цуцлик на золотому ланцюжку, а також дорогий алкоголь, горілку «Ельцин» та коньяк «Метаксу» - для дорослих. Костюмчик, вишитий золотою ниткою, для третьої дитини батьки купили спеціально - за € 650.

Урочистості знімали журналісти з Gipsy Television. Як розповів їм батько, банкет обійшовся йому у 30.000 євро, але практично всі ці гроші вдалося назбирати від гостей.