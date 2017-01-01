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    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро

    • Сьогодні, 21:29
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    Ромські хрестини
    Ромські хрестини

    У словацькому місті Міхаловце відбулося хрещення маленького Марцелка з місцевої ромської родини

    Щасливі батьки Ленка та Мілан запросили чимало гостей. Кожен з них мав на початку урочистостей підійти до колиски та вручити подарунок та гроші.

    Отже, малюка практично вкрили купюрами, переважно купюрами у 100 євро. А також Марцелко отримав ковдру та слюнявчик з англійських фунтів.

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    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро
    На хрестинах ромському немовляті подарували грошей та золота на 30 000 євро

    Серед подарунків був цуцлик на золотому ланцюжку, а також дорогий алкоголь, горілку «Ельцин» та коньяк «Метаксу» - для дорослих. Костюмчик, вишитий золотою ниткою, для третьої дитини батьки купили спеціально - за € 650.

    Урочистості знімали журналісти з Gipsy Television. Як розповів їм батько, банкет обійшовся йому у 30.000 євро, але практично всі ці гроші вдалося назбирати від гостей.

    Джерело: Mukachevo.net
    Словаччина
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