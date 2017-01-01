На Львівщині мешканці обурені неякісним ремонтом дороги

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Плачевний стан українських доріг

Жителі міста Бібрка Перемишлянського району обурені неякісним ремонтом дорожнього покриття на вулиці Грушевського.

Відео теперішнього стану вулиці розмістив у Facebook місцевий мешканець Олександр Завольський.

«Хочу подякувати супер-фірмі ОНУР за чудовий ремонт в Перемишлянському районі в м.Бібрка по вул.Грушевського, який вони виконували в червні 2016 року», – іронічно зазначив він.

При цьому показав на відео ями і розбитий асфальт.

На ремонт цієї вулиці було виділено 940 тисяч гривень.