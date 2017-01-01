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    На Львівщину прибула бойова піхота армії США для вишколу українських бійців

    • Сьогодні, 11:19
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    Військові США на Яворівському полігоні. Архівне фото
    Військові США на Яворівському полігоні. Архівне фото

    Понад 300 військовослужбовців із країн-учасниць НАТО розпочали новий етап підготовки українських бійців на Яворівському полігоні.

    У місії «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» (JMTG-U) беруть участь військовослужбовці США, Канади, Литви, Польщі, Великобританії, Данії.

    Протягом року вишкіл на полігоні пройдуть 4 підрозділи ЗСУ, а це понад 1200 солдат і офіцерів, які мають бойовий досвід. Кожен етап військової підготовки триває 55 днів. У 2015 році американські десантники навчали нацгвардійців і українських десантників.

    Торік українських бійців тренували військові інструктори 76-ї піхотної бригади армії США зі штату Каліфорнія. Загалом навчання під керівництвом натовців пройшли близько 3 тисяч українських бійців. Цьогорічний вишкіл проходить під командуванням бойової групи 45-ї піхотної бригади армії США (штат Оклахома). Зараз на полігоні свої навички вдосконалюють бійці 28-ї окремої механізованої бригади.

    Джерело: Радіо Свобода
    Львівщина
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