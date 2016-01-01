На Прикарпатті затримали квартирного злодія з Криму
- 20 Грудня, 22:12
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Розсилка
37-річного чоловіка, уродженця АР Крим підозрюють у викраденні 30 пляшок горілки та комп'ютерної техніки.
Затримали його місцеві оперативні працівники за годину після вчинення крадіжки. За цей час зловмисник встиг продати горілчані вироби своєму знайомому за 1000 гривень, а комп'ютерну техніку здав до місцевого ломбарду за 500 гривень.
Поліція перевіряє злодія на причетність до інших злочинів, скоєних на території області.