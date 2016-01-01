На Прикарпатті затримали квартирного злодія з Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

37-річного чоловіка, уродженця АР Крим підозрюють у викраденні 30 пляшок горілки та комп'ютерної техніки.

Затримали його місцеві оперативні працівники за годину після вчинення крадіжки. За цей час зловмисник встиг продати горілчані вироби своєму знайомому за 1000 гривень, а комп'ютерну техніку здав до місцевого ломбарду за 500 гривень.

Поліція перевіряє злодія на причетність до інших злочинів, скоєних на території області.





Джерело: Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина»