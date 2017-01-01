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    На трасі в Китаї автоцистерна наїхала на автомобілі, які вже потрапили в ДТП

    • Сьогодні, 13:40
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    Є загиблі

    Жахлива трагедія сталася у Китаї. Водій автоцистерни не впорався з керуванням на мокрій трасі і не встиг загальмувати перед затором.

    Причиною затору було ДТП, яке сталося раніше. На відео можна побачити, що до моменту зіткнення з вантажівкою у заторі стояли 8 автівок.

    В результаті потужного удару кілька легковиків виявилися буквально розплющеними.

    В аварії загинула одна людина.

    Джерело: RT

    трагедія ДТП Кітай
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