На трасі в Китаї автоцистерна наїхала на автомобілі, які вже потрапили в ДТП

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Є загиблі

Жахлива трагедія сталася у Китаї. Водій автоцистерни не впорався з керуванням на мокрій трасі і не встиг загальмувати перед затором.

Причиною затору було ДТП, яке сталося раніше. На відео можна побачити, що до моменту зіткнення з вантажівкою у заторі стояли 8 автівок.

В результаті потужного удару кілька легковиків виявилися буквально розплющеними.

В аварії загинула одна людина.

Джерело: RT