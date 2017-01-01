На трасі в Китаї автоцистерна наїхала на автомобілі, які вже потрапили в ДТП
- Сьогодні, 13:40
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Є загиблі
Жахлива трагедія сталася у Китаї. Водій автоцистерни не впорався з керуванням на мокрій трасі і не встиг загальмувати перед затором.
Причиною затору було ДТП, яке сталося раніше. На відео можна побачити, що до моменту зіткнення з вантажівкою у заторі стояли 8 автівок.
В результаті потужного удару кілька легковиків виявилися буквально розплющеними.
В аварії загинула одна людина.
Джерело: RT