На Волині маленькі діти зворушливо зачитали крилаті вислови Шевченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У день народження Тараса Шевченка театр «ГаРмИдЕр» спільно з учнями театральної студії «ДогориДриґом» представили відеопрем’єру в рамках проекту «Поетичний PLAYer»

Словесний портрет Шевченкового єства постає тут невишиванковим та несвятковим. Промовляє людина, яку роздирають сумніви, та водночас істину рече Пророк. Втім, найважливіше, що крилаті вислови зі знакових творів Тараса линуть із дитячих вуст.

64 учні дитячої театральної студії «ДогориДриґом» від 3 до 14 років звертаються до дорослих із таким сьогоденним посланням із минулого, що так точно спрямоване у майбутнє.