На яких авто їздять працівники управління захисту економіки СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Служба безпеки України – закритий нереформований правоохоронний орган із величезними повноваженнями та можливостями

Розслідувати потенційну протиправну діяльність працівників СБУ вкрай складно: частково зі зрозумілих причин, пов’язаних із самим статусом розвідувального органа, а частково – через штучно створені системою перепони.

Так, наприклад, СБУ засекретила декларації про доходи та майно усього свого складу, включно з керівництвом.

А питань до способу життя працівників СБУ, неспівмірного з офіційними зарплатами, – багато.

Останнім часом почастішали нарікання бізнесу на управління, що покликане захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки, – підприємці скаржаться, що працівники цього управління займаються протидією бізнесу задля власної вигоди.

Джерело: Радіо Свобода