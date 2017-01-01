На яких авто їздять працівники управління захисту економіки СБУ
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Розсилка
Служба безпеки України – закритий нереформований правоохоронний орган із величезними повноваженнями та можливостями
Розслідувати потенційну протиправну діяльність працівників СБУ вкрай складно: частково зі зрозумілих причин, пов’язаних із самим статусом розвідувального органа, а частково – через штучно створені системою перепони.
Так, наприклад, СБУ засекретила декларації про доходи та майно усього свого складу, включно з керівництвом.
А питань до способу життя працівників СБУ, неспівмірного з офіційними зарплатами, – багато.
Останнім часом почастішали нарікання бізнесу на управління, що покликане захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки, – підприємці скаржаться, що працівники цього управління займаються протидією бізнесу задля власної вигоди.
Джерело: Радіо Свобода