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    На яких авто їздять працівники управління захисту економіки СБУ

    • Сьогодні, 11:53
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    Служба безпеки України – закритий нереформований правоохоронний орган із величезними повноваженнями та можливостями

    Розслідувати потенційну протиправну діяльність працівників СБУ вкрай складно: частково зі зрозумілих причин, пов’язаних із самим статусом розвідувального органа, а частково – через штучно створені системою перепони.

    Так, наприклад, СБУ засекретила декларації про доходи та майно усього свого складу, включно з керівництвом.

    А питань до способу життя працівників СБУ, неспівмірного з офіційними зарплатами, – багато.

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    Останнім часом почастішали нарікання бізнесу на управління, що покликане захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки, – підприємці скаржаться, що працівники цього управління займаються протидією бізнесу задля власної вигоди.

    Джерело: Радіо Свобода

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