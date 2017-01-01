На Закарпатті банда злила за ніч з фур майже 600 літрів пального

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Двоє встигли втекти від патрульних, а один таки попався. Затримання чоловіка записали на нагрудну камеру поліцейського

Як розповідають правоохоронці, близько 4:30 поблизу села Чинадієве екіпаж патрульних помітив Volkswagen Golf без номерних знаків на автомобілі з причепом.

Патрульні підійшли ближче, як з автівки вибігли у різні боки двоє чоловіків, а сам водій, швидко розвернувшись, різко збільшив швидкість та почав тікати. Полісмени продовжили рух за автівкою, але водій не реагував на проблискові маячки синього та червоного кольрів і неодноразові законні вимоги полісменів.

Звісно, поліція наздогнала автомобіль.

Згодом правоохоронці з'ясували, що за кермом перебував 36-річний мешканець Чинадієвого. У причепі автомобіля правоохоронці виявили ємності з дизельним пальним об’ємом близько 600 літрів та шланг.

Сам водій каже, що солярку він купив у далекобійника на трасі. Також в авто були засоби для викачування рідини.

Цікаво те, як розповіли Мukachevo.net правоохоронці, що до них із заявою про крадіжку пального ніхто не звертався, але чому тоді чоловіки втікали, незрозуміло.

Як розповіли очевидці затримання з місцевих жителів, це було справжнє переслідування: крадіїв затримували п'ять екіпажів патрульної поліції.

Джерело: Mukachevo.net