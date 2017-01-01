  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    На Закарпатті банда злила за ніч з фур майже 600 літрів пального

    • Сьогодні, 10:47
    • Розсилка

    Двоє встигли втекти від патрульних, а один таки попався. Затримання чоловіка записали на нагрудну камеру поліцейського

    Як розповідають правоохоронці, близько 4:30 поблизу села Чинадієве екіпаж патрульних помітив Volkswagen Golf без номерних знаків на автомобілі з причепом.

    Патрульні підійшли ближче, як з автівки вибігли у різні боки двоє чоловіків, а сам водій, швидко розвернувшись, різко збільшив швидкість та почав тікати. Полісмени продовжили рух за автівкою, але водій не реагував на проблискові маячки синього та червоного кольрів і неодноразові законні вимоги полісменів.

    Звісно, поліція наздогнала автомобіль. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті банда злила за ніч з фур майже 600 літрів пального
    На Закарпатті банда злила за ніч з фур майже 600 літрів пального
    На Закарпатті банда злила за ніч з фур майже 600 літрів пального
    На Закарпатті банда злила за ніч з фур майже 600 літрів пального

    Згодом правоохоронці з'ясували, що за кермом перебував 36-річний мешканець Чинадієвого. У причепі автомобіля правоохоронці виявили ємності з дизельним пальним об’ємом близько 600 літрів та шланг.

    Читайте також

    Сам водій каже, що солярку він купив у далекобійника на трасі.  Також в авто були засоби для викачування рідини.

    Цікаво те, як розповіли Мukachevo.net правоохоронці, що до них із заявою про крадіжку пального ніхто не звертався, але чому тоді чоловіки втікали, незрозуміло.

    Як розповіли очевидці затримання з місцевих жителів, це було справжнє переслідування: крадіїв затримували п'ять екіпажів патрульної поліції.

    Джерело: Mukachevo.net

    Читайте також
    прогноз погоди кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ