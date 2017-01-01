Націоналісти принесли Порошенку гігантську цукерку та квиток до Росії
- Сьогодні, 11:58
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Фото: 24tv.ua
Учасники Маршу національної гідності пройшли колоною повз Адміністрацію президента на вулиці Банковій
Там активісти залишили для президента символічний подарунок – великий пакунок у формі цукерки та квиток до російського міста Липецьк.
Учасники заходу стверджують, що Петро Порошенко продовжує вести бізнес з Росією.
Нагадаємо, у Києві розпочався марш націоналістичних організацій – ВО «Свобода», партій «Національний корпус» (створена на основі цивільного корпусу «Азов») і «Правий сектор». Акція присвячена третій річниці втечі Віктора Януковича з України. Організатори називають акцію Маршем національної гідності.