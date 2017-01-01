Негода не вщухає: по всій Україні масово відкривають пункти обігріву
- Сьогодні, 10:30
-
Розсилка
По всій Україні масово відкривають пункти обігріву для тих, кого негода застане раптово
На Полтавщині більшість пунктів обігріву розташовано у лікарнях, інтернатах та центрах соціальної допомоги. Втім, є і пересувні у вигляді наметів. До прикладу, на полтавському автовокзалі.
Окрім вокзалів, у Полтаві їх відкривають і на ринках та в інших людних місцях.
В Івано-Франківську пункти обігріву, як і у Полтаві, відкрили у лікарнях та поліклініках, а ще у пологовому будинку.
А на Сумщині пункти обігріву облаштовують не лише у містах, а й на кордоні з Росією. На пунктах пропуску розіб'ють наметові містечка для тих, хто перетинає кордон і може застрягнути в черзі.
Відзавтра пункти обігріву запрацюють і у Києві. У кожному районі міста відкриють по три такі точки. А на Львівщині, Миколаївщині, Херсонщині та ще кількох областях такі точки вже запрацювали.
Джерело: 24 канал