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    Негода не вщухає: по всій Україні масово відкривають пункти обігріву

    • Сьогодні, 10:30
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    По всій Україні масово відкривають пункти обігріву для тих, кого негода застане раптово

    На Полтавщині більшість пунктів обігріву розташовано у лікарнях, інтернатах та центрах соціальної допомоги. Втім, є і пересувні у вигляді наметів. До прикладу, на полтавському автовокзалі.

    Окрім вокзалів, у Полтаві їх відкривають і на ринках та в інших людних місцях.

    В Івано-Франківську пункти обігріву, як і у Полтаві, відкрили у лікарнях та поліклініках, а ще у пологовому будинку.

    А на Сумщині пункти обігріву облаштовують не лише у містах, а й на кордоні з Росією. На пунктах пропуску розіб'ють наметові містечка для тих, хто перетинає кордон і може застрягнути в черзі.

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    Відзавтра пункти обігріву запрацюють і у Києві. У кожному районі міста відкриють по три такі точки. А на Львівщині, Миколаївщині, Херсонщині та ще кількох областях такі точки вже запрацювали.

    Джерело: 24 канал

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