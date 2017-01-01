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    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»

    • Сьогодні, 21:42
    • Розсилка
    Фото: vk.com/wbc_kyiv

    Фанати київського «Динамо» влаштували яскраве фаєр-шоу на честь дня народження клубу

    Ультрас київського «Динамо» влаштували масштабне піро-шоу після гри своїх улюбленців з донецьким «Олімпік».

    Таким чином фанати «Динамо» відзначили 90-річний ювілей київського клубу.

    Нагадаємо, вчора у матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, донецький «Олімпік» виступив в ролі номінального господаря у грі з київським «Динамо», яка відбулася саме в столиці нашої країни, і виграв з рахунком 2:1.

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    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»
    Фото: vk.com/wbc_kyiv

    Варто відзначити, що кияни не мали аніякої турнірної мотивації, але проводили цей матч у знаменний день - 90-річного ювілею клубу та 15-річчя з дня смерті легендарного тренера та футболіста Валерія Лобановського.


    футбол Київ фанати «Динамо» ультрас
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