Неймовірно яскраве піро-шоу від фанатів київського «Динамо»

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Фото: vk.com/wbc_kyiv

Фанати київського «Динамо» влаштували яскраве фаєр-шоу на честь дня народження клубу

Ультрас київського «Динамо» влаштували масштабне піро-шоу після гри своїх улюбленців з донецьким «Олімпік».

Таким чином фанати «Динамо» відзначили 90-річний ювілей київського клубу.

Нагадаємо, вчора у матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, донецький «Олімпік» виступив в ролі номінального господаря у грі з київським «Динамо», яка відбулася саме в столиці нашої країни, і виграв з рахунком 2:1.

Варто відзначити, що кияни не мали аніякої турнірної мотивації, але проводили цей матч у знаменний день - 90-річного ювілею клубу та 15-річчя з дня смерті легендарного тренера та футболіста Валерія Лобановського.



