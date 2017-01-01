Незрячий діджей із Запоріжжя: Музика – це те, чим я живу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Астахов (DJ Yura Blade)

17-річний запорожець Юрій Астахов (DJ Yura Blade) – єдиний в Україні сліпий діджей

Втілити свою мрію грати він зміг, познайомившись у 2011 році зі своїм колегою DJ Vadoz, який взявся навчати юнака.

За цей час Юрій встиг підкорити танцмайданчики не лише Запоріжжя, а й Києва, Дніпра та Маріуполя. Зараз юнак мріє навчитися самостійно записувати авторські саундтреки.

Джерело: Радіо Свобода