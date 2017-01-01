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    Незрячий діджей із Запоріжжя: Музика – це те, чим я живу

    • Сьогодні, 12:32
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    Юрій Астахов (DJ Yura Blade)
    Юрій Астахов (DJ Yura Blade)

    17-річний запорожець Юрій Астахов (DJ Yura Blade) – єдиний в Україні сліпий діджей

    Втілити свою мрію грати він зміг, познайомившись у 2011 році зі своїм колегою DJ Vadoz, який взявся навчати юнака.

    За цей час Юрій встиг підкорити танцмайданчики не лише Запоріжжя, а й Києва, Дніпра та Маріуполя. Зараз юнак мріє навчитися самостійно записувати авторські саундтреки.

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    Джерело: Радіо Свобода

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