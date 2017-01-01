Нова дамба на Херсонщині постачатиме воду в Крим тільки після закінчення анексії

На Херсонщині звели нову греблю для поливу землі. Стару, як тільки анексували Крим, нашвидкуруч перекрили мішками

Натомість нова потужніша вже точно не прорветься. А при бажанні, вона зможе забезпечити полив землі не лише на Херсонщині, а й у Криму. Щоправда, як тільки той стане українським.

Північнокримський канал збудували за радянських часів і він забезпечував поливом не лише Херсонщину, а й Крим. Воду півострів отримував аж до анексії.

Поблизу прикордонного Каланчака відкрили нову греблю. На будівництво держава виділили 35 мільйонів гривень. І це вже остаточне «ні» окупованому Криму у питанні водопостачання. Гребля потужна і надійна.

Об’єкт дуже потрібний фермерам Херсонщини. Наразі вони використовують для поливу резервну греблю.