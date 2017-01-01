Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона

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Еммануель Макрон чекав 13 років, щоб одружитися зі своєю коханою

Бріжіт Макрон активно допомагала чоловікові перемогти на виборах президента Франції.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Одразу після оголошення попередніх результатів лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

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