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    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона

    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка

    Еммануель Макрон чекав 13 років, щоб одружитися зі своєю коханою

    Бріжіт Макрон активно допомагала чоловікові перемогти на виборах президента Франції.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Одразу після оголошення попередніх результатів лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

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    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона
    Обіцяв і одружився. Неймовірна історія кохання Еммануеля Макрона

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    ЄС Франція Еммануель Макрон
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