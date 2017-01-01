Оформити допомогу на дитину тепер можна через інтернет

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У Міністерстві соціальної політики запевнили, що процедура подання заяви нескладна

Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Батько або матір може заповнити електронну форму на сайті відомства. Заяву автоматично передають до кабінету працівника соцзахисту відповідно до місця реєстрації, який перевіряє подані документи та призначає допомогу.

«Це та сама цільова група, яка не може витрачати багато часу на оформлення цих документів. Жінки, у яких є маленька дитина, прив'язані до певного режиму дня. Для них зайва хвилина перебування в органах державної влади є не припустимою», – розповів Андрій Рева.

Заявник отримує кошти на свій батьківський рахунок або у відділенні «Укрпошти». Щоправда, цим сервісом зможуть скористатися ті, хто має цифровий підпис.

Джерело: 24 канал