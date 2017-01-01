Окупанти в Криму заважають вшанувати пам'ять депортованих кримських татар

У Бахчисараї поліція перегородила підхід до меморіальної дошки автомобілем з георгіївською стрічкою на лобовому склі

А в Сімферополі нібито з технічних причин скасували судове засідання у справі кремлівського в'язня Ахтема Чийгоза.

Туди теж збиралися прийти кримські татари.

Попри це, мешканці окупованого півострова вивісили над своїми оселями кримськотатарський та чорний жалобний прапори.

А з іншого боку адмінмежі, на підконтрольній Україні території, відбувся мітинг пам'яті. Сотні людей прийшли нагадати, що не забудуть цю трагедію.

На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу 18 травня заплановані заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року. Цього дня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали за межі півострова. Загалом було депортовано понад 200 тисяч людей.