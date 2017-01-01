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    Оприлюднено повне відео першого півфіналу «Євробачення-2017»

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    Визначені перші фіналісти &laquo;Євробачення-2017&raquo;
    Визначені перші фіналісти «Євробачення-2017»

    Визначені перші фіналісти «Євробачення-2017»

    У мережі оприлюднили повне відео півфіналу «Євробачення-2017» в Києві.

    Нагадаємо, з 18 виконавців, які виступали в першому півфіналі 9 травня, у фінал вийшли 10.  Ось повний список:

    Швеція – Робін Бенгстон з піснею I can't go on
    Португалія – Сальвадор Собраль з піснею Amor pero los dios
    Вірменія – Арцвик з піснею Fly with me
    Азербайджан – Дихадж з піснею Skeletons
    Греція – Демі з піснею " This is love
    Бельгія – Бланш з піснею City lights
    Польща – Кася Потуж з піснею Flashlight
    Австралія – Ісайя з піснею don't come easy
    Молдова - Sunstroke Project з піснею Hey Mama
    Кіпр - Овиг з піснею Gravity.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

    Під час першого півфіналу Україна не голосувала.

    Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал конкурсу — 13 травня.

    Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.

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