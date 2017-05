Оприлюднено повне відео першого півфіналу «Євробачення-2017»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Визначені перші фіналісти «Євробачення-2017»

У мережі оприлюднили повне відео півфіналу «Євробачення-2017» в Києві.

Нагадаємо, з 18 виконавців, які виступали в першому півфіналі 9 травня, у фінал вийшли 10. Ось повний список:

Швеція – Робін Бенгстон з піснею I can't go on

Португалія – Сальвадор Собраль з піснею Amor pero los dios

Вірменія – Арцвик з піснею Fly with me

Азербайджан – Дихадж з піснею Skeletons

Греція – Демі з піснею " This is love

Бельгія – Бланш з піснею City lights

Польща – Кася Потуж з піснею Flashlight

Австралія – Ісайя з піснею don't come easy

Молдова - Sunstroke Project з піснею Hey Mama

Кіпр - Овиг з піснею Gravity.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Під час першого півфіналу Україна не голосувала.

Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал конкурсу — 13 травня.

