Оприлюднено повне відео першого півфіналу «Євробачення-2017»
- Сьогодні, 08:31
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Визначені перші фіналісти «Євробачення-2017»
У мережі оприлюднили повне відео півфіналу «Євробачення-2017» в Києві.
Нагадаємо, з 18 виконавців, які виступали в першому півфіналі 9 травня, у фінал вийшли 10. Ось повний список:
Швеція – Робін Бенгстон з піснею I can't go on
Португалія – Сальвадор Собраль з піснею Amor pero los dios
Вірменія – Арцвик з піснею Fly with me
Азербайджан – Дихадж з піснею Skeletons
Греція – Демі з піснею " This is love
Бельгія – Бланш з піснею City lights
Польща – Кася Потуж з піснею Flashlight
Австралія – Ісайя з піснею don't come easy
Молдова - Sunstroke Project з піснею Hey Mama
Кіпр - Овиг з піснею Gravity.
Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.
Під час першого півфіналу Україна не голосувала.
Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал конкурсу — 13 травня.
Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.