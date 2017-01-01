Панда з друзями прийшла під Раду: Хочу бути аудитором НАБУ
- Сьогодні, 16:06
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Під стінами українського парламенту в Києві зібралися представники антикорупційного руху із вимогою прозорого відбору аудитора Національного антикорупційного бюро
За їхніми словами, процедура відбору відбувається упереджено, а кандидатура Найджела Брауна є вигідною керівництву держави і в подальшому може скомпроментувати антикорупційне бюро.
Представники громадських організацій провели акцію під стінами Ради у вигляді театралізованої постановки, де мультиплікаційні герої виступили у ролі охочих стати аудиторами НАБУ.
Джерело: Радіо Свобода