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    Патріарх Філарет розповів, чому українці довіряють армії

    • Вчора, 11:48
    • Розсилка
    Філарет
    Фото: gazeta.lviv.ua
    Філарет

    «Буде одна помісна церква, буде і церковний мир. Тому, що буде держава. Процес об’єднання вже почався», – заявив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет

    А в контексті нинішньої війни на Донбасі патріарх Київський і всієї Руси-України зазначив, що, окрім церкви, високою довірою в українців користується також армія.

    «Чому армії довіряють? А тому, що бачать, що армія служить українському народу», – зауважив глава УПЦ КП.

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    Джерело: Радіо Свобода

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