Патріарх Філарет розповів, чому українці довіряють армії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gazeta.lviv.ua Філарет

«Буде одна помісна церква, буде і церковний мир. Тому, що буде держава. Процес об’єднання вже почався», – заявив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет

А в контексті нинішньої війни на Донбасі патріарх Київський і всієї Руси-України зазначив, що, окрім церкви, високою довірою в українців користується також армія.

«Чому армії довіряють? А тому, що бачать, що армія служить українському народу», – зауважив глава УПЦ КП.

Патріарх привітав увесь український народ із Різдвом Христовим: «Вітаю звичайним нашим привітання. Христос народився! Славімо Його!»

Джерело: Радіо Свобода