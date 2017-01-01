Патріарх Філарет розповів, чому українці довіряють армії
- Вчора, 11:48
-
Розсилка
Фото: gazeta.lviv.ua
Філарет
«Буде одна помісна церква, буде і церковний мир. Тому, що буде держава. Процес об’єднання вже почався», – заявив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет
А в контексті нинішньої війни на Донбасі патріарх Київський і всієї Руси-України зазначив, що, окрім церкви, високою довірою в українців користується також армія.
«Чому армії довіряють? А тому, що бачать, що армія служить українському народу», – зауважив глава УПЦ КП.
Читайте також
Патріарх привітав увесь український народ із Різдвом Христовим: «Вітаю звичайним нашим привітання. Христос народився! Славімо Його!»
Джерело: Радіо Свобода