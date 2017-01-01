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    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи

    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка
    Фото: dumskaya.net
    Фото: dumskaya.net

    Затриманих немає, повідомляє поліція

    Через протест активістів концерт співачки Світлани Лободи в Одесі було скасовано.

    Громадські активісти обурені тим, що Лобода проводить концерти в Росії, яка веде війну проти України.

    Під час акції біля нічного клубу Ibiza в Аркадії, де мала виступити співачка, сталося кілька сутичок із правоохоронцями.

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    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
    Фото: dumskaya.net

    Застосовувалися петарди і сльозогінний газ.

    Затриманих немає, повідомляє поліція.

    Джерело: Радіо Свобода

    Одеса протест активісти
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