Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dumskaya.net

Затриманих немає, повідомляє поліція

Через протест активістів концерт співачки Світлани Лободи в Одесі було скасовано.

Громадські активісти обурені тим, що Лобода проводить концерти в Росії, яка веде війну проти України.

Під час акції біля нічного клубу Ibiza в Аркадії, де мала виступити співачка, сталося кілька сутичок із правоохоронцями.

Застосовувалися петарди і сльозогінний газ.

Затриманих немає, повідомляє поліція.

Джерело: Радіо Свобода