Петарди, сльозогінний газ та сутички. Чому в Одесі не відбувся концерт Лободи
- Сьогодні, 10:15
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Фото: dumskaya.net
Затриманих немає, повідомляє поліція
Через протест активістів концерт співачки Світлани Лободи в Одесі було скасовано.
Громадські активісти обурені тим, що Лобода проводить концерти в Росії, яка веде війну проти України.
Під час акції біля нічного клубу Ibiza в Аркадії, де мала виступити співачка, сталося кілька сутичок із правоохоронцями.
Застосовувалися петарди і сльозогінний газ.
Затриманих немає, повідомляє поліція.
Джерело: Радіо Свобода