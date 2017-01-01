«Під постійними снарядами»: чим живе прифронтова Авдіївка та хто потерпає від вогню окупантів

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Рятувальники розповіли, як реагують авдіївчани на допомогу: «Більше половини вдячні, та люди усі різні»

Ранок в Авдіївці у місцевих починається під поодинокі звуки вибухів. Загалом вночі окупанти обстрілами пошкодили 27 об'єктів – приватні будинки, гаражі, квартири.

Терористи обстріляли і територію неподалік другої школи в Авдіївці. Саме в цій школі протягом кількох днів роздають гуманітарну допомогу.

«Відбувся серйозніший обстріл по території міста. Багато влучень безумних – саме у центр надання допомоги. Це блюзнірство. Також був убитий співробітник ДСНС, який приїхав з міста Маріуполь», – розповідає начальник ГУ Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Рятувальники напередодні ввечері саме розвантажували гуманітарну допомогу із Запоріжжя, коли почався обстріл. Один рятувальник був поранений, інший загинув у машині. Є і втрати серед цивільних: троє поранених та двоє загиблих.

«Жінка разом із фотографом були в квартирі біля другої школи на першому поверсі. Жінці – у сонну артерію поранило, в лікарні померла. Фотограф англійський – посікло обличчя осколками. Ще одну жінку осколками посікло, надали допомогу прямо на місці», – заявив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Снаряди від терористів прилітали й поблизу пункту обігріву на місцевому стадіоні. Там саме перебували люди, але, на щастя, ніхто не постраждав. Саме це місце за останні чотири дні стало чи не єдиною можливістю для містян зарядити мобільні телефони. Світла у місті і досі немає.

Як живе Авдіївка та що відбувається на стадіоні, обстріляному терористами, – дивіться у сюжеті: