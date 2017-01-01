Піски. Як живуть українські бійці на передовій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна вирішила відкривати вогонь у відповідь через порушення перемир'я. Так заявили у штабі АТО. Бойовики ж на Донбасі активно використовують важке озброєння.

Три роки тому бійці, які служать у Пісках, були впевнені, що ось-ось переможуть і звільнять окуповані Луганськ і Донецьк, але політики почали говорити про дипломатію та мир, тому сьогодні армійці можуть говорити лише про утримування так званої лінії зіткнення.



