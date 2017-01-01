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    Порошенко представив нового главу Одеської ОДА - «господарника з великої літери» Степанова

    • Сьогодні, 15:19
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    Петро Порошенко та Максим Степанов
    Петро Порошенко та Максим Степанов

    Петро Порошенко призначив Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації.

    Президент представив нового губернатора під час свого візиту в Одесу.

    «Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати», - сказав Порошенко, представляючи Максима Степанова.

    Президент назва Степанова «господарником з великої літери». Також Порошенко подякував новому очільнику Одеської ОДА за роботу керівником державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» із виготовлення цінних паперів».

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    Нагадаємо, Петро Порошенко під час наради в Одеській області заявив, що бюджет міста Одеси, незважаючи на війну, збільшився у п’ять разів.

    Також глава держави розкритикував голів райдержадміністрацій Одеської області за погану роботу з усунення наслідків снігопадів.

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