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    Порошенко продає землю у центрі Києва, отриману за безцінь

    • Сьогодні, 07:30
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    Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв

    Земельна ділянка президента України Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з’явилось на сайті одного з агентств нерухомості.

    Минуло більш ніж два роки з часу публікації розслідування, про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі.

    Тепер ділянка, фактично отримана за безцінь, продається за 85 мільйонів гривень.

    Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв.

    Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні.

    За сотку подекуди просять 90 тисяч доларів. У Порошенка тут – 63 сотки.


    Джерело: Радіо Свобода

    Петро Порошенко Київ земля
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