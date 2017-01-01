Порошенко продає землю у центрі Києва, отриману за безцінь

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Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв

Земельна ділянка президента України Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з’явилось на сайті одного з агентств нерухомості.

Минуло більш ніж два роки з часу публікації розслідування, про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі.

Тепер ділянка, фактично отримана за безцінь, продається за 85 мільйонів гривень.

Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв.

Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні.

За сотку подекуди просять 90 тисяч доларів. У Порошенка тут – 63 сотки.





Джерело: Радіо Свобода