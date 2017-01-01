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    Порошенко: Я не знаю, що чекає Насірова

    • Вчора, 22:30
    • Розсилка

    Президент України дав інтерв'ю українським каналам

    «Я можливо перший Президент, який на запитання журналістів «яка буде доля Насірова?» чесно відповів: не знаю», - зазначив Петро Порошенко.

    «І керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький можуть підтвердити повне невтручання Глави держави в їх роботу за весь час існування цих антикорупційних органів.

    Я пишаюся тим, що за моєю безпосередньою участю створена незалежна антикорупційна інфраструктура.

    Окрім створення незалежної антикорупційної інфраструктури, серед моїх пріоритетів є створення незалежної судової гілки влади. Зараз з’їзд суддів без Президента, без парламенту, без будь-якого політичного впливу, який був забраний, обирає членів Вищої ради правосуддя.

    Для нас зараз ключове – сформувати незалежний, професійний суд, який ефективно, із довірою суспільства, зможе проаналізувати і вирішити, в тому числі і долю Романа Насірова».

    Джерело: 24 канал

    Петро Порошенко
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