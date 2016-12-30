  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    «Постріл Пашинського»: поранений чоловік розповів свою версію

    • 1 Сiчня, 21:44
    • Розсилка

    Напередодні Нового року сталася стрілянина у Васильківському районі.

    Як зізнався сам депутат на своїй сторінці в Facebook, він вистрелив в перехожого, який нібито вороже відреагував на зауваження прибрати машину з дороги.

    Поліція підтримує версію народного депутата. 

    Підстрелений депутатом чоловік каже, що попереджувального пострілу не було і нардеп відразу пішов на нього з пістолетом. Тому він вдарив Пашинського.

    Читайте також

    Нагадаємо, ввечері, 31 грудня, в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, в результаті якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    кримінал Сергій Пашинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ