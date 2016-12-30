«Постріл Пашинського»: поранений чоловік розповів свою версію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні Нового року сталася стрілянина у Васильківському районі.

Як зізнався сам депутат на своїй сторінці в Facebook, він вистрелив в перехожого, який нібито вороже відреагував на зауваження прибрати машину з дороги.

Поліція підтримує версію народного депутата.

Підстрелений депутатом чоловік каже, що попереджувального пострілу не було і нардеп відразу пішов на нього з пістолетом. Тому він вдарив Пашинського.

Нагадаємо, ввечері, 31 грудня, в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, в результаті якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

Джерело: ТСН