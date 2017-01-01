Приклад для українських чиновників: голова МВС Франції пішов у відставку через скандал з працевлаштуванням дочок

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Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру подав у відставку.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру подав у відставку в зв'язку зі скандалом, пов'язаним з незаконним працевлаштуванням його дочок. Про це повідомляє BFMTV.

За даними телеканалу, Ле Ру прийняв таке рішення після консультацій з президентом Франсуа Олландом і прем'єр-міністром Бернаром Казневом. Новим главою МВС призначений Маттіас Текле, який раніше обіймав посаду міністра зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та у справах співвітчизників.

21 березня фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування щодо чиновника. Справу відкрито для перевірки інформації, оприлюдненої в телепрограмі Quotidien («День за днем») про те, що Ле Ру наймав на роботу своїх дочок в якості помічниць в той час, коли був депутатом Національної Асамблеї (нижньої палати парламенту) в період з 2009 по 2016 рік.

На момент укладення першого трудового договору старшій дочці було 16 років, молодшій в момент підписання першого контракту - 15. Як уточнює телеканал, згідно з чинним законодавством країни, мінімальний вік виходу на роботу становить 16 років. Однак ця норма не діє в разі, якщо підліток знаходиться в прямому підпорядкуванні близького родича.

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