Про схожості та відмінності збройних конфліктів в Грузії, Молдові та Україні
- Сьогодні, 15:56
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Чи потрібно толерантно ставитися до ОРДЛО, і як Україна може сприяти реінтеграції жителів непідконтрольних територій
Жителі Луганської області знайшли масу способів, щоб обійти легальний пункт перетину лінії розмежування.
Щоб не стояти в часових чергах на офіційному пункті «Станиця Луганська», деякі жителі непідконтрольних територій виїжджають через Росію, деякі користуються забороненим переходом через село Трьохізбенка.
В цьому випадку люди ризикують життям, адже територія не очищена від боєприпасів, розповідає журналіст «Главкому» Михайло Глуховський.
Також, за словами журналіста, який досліджував питання схожості та відмінностей збройних конфліктів в Грузії, Молдові та Україні, спільним знаменником проблем в трьох державах є агресія Росії.
Однак відмінностей все ж достатньо.
Джерело: Громадське радіо