Про схожості та відмінності збройних конфліктів в Грузії, Молдові та Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст «Главкому» Михайло Глуховський

Чи потрібно толерантно ставитися до ОРДЛО, і як Україна може сприяти реінтеграції жителів непідконтрольних територій

Жителі Луганської області знайшли масу способів, щоб обійти легальний пункт перетину лінії розмежування.

Щоб не стояти в часових чергах на офіційному пункті «Станиця Луганська», деякі жителі непідконтрольних територій виїжджають через Росію, деякі користуються забороненим переходом через село Трьохізбенка.

В цьому випадку люди ризикують життям, адже територія не очищена від боєприпасів, розповідає журналіст «Главкому» Михайло Глуховський.

Також, за словами журналіста, який досліджував питання схожості та відмінностей збройних конфліктів в Грузії, Молдові та Україні, спільним знаменником проблем в трьох державах є агресія Росії.

Однак відмінностей все ж достатньо.

Джерело: Громадське радіо