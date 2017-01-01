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    Про схожості та відмінності збройних конфліктів в Грузії, Молдові та Україні

    • Сьогодні, 15:56
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    Журналіст &laquo;Главкому&raquo; Михайло Глуховський
    Журналіст «Главкому» Михайло Глуховський

    Чи потрібно толерантно ставитися до ОРДЛО, і як Україна може сприяти реінтеграції жителів непідконтрольних територій

    Жителі Луганської області знайшли масу способів, щоб обійти легальний пункт перетину лінії розмежування.

    Щоб не стояти в часових чергах на офіційному пункті «Станиця Луганська», деякі жителі непідконтрольних територій виїжджають через Росію, деякі користуються забороненим переходом через село Трьохізбенка.

    В цьому випадку люди ризикують життям, адже територія не очищена від боєприпасів, розповідає журналіст «Главкому» Михайло Глуховський.

    Також, за словами журналіста, який досліджував питання схожості та відмінностей збройних конфліктів в Грузії, Молдові та Україні, спільним знаменником проблем в трьох державах є агресія Росії.

    Однак відмінностей все ж достатньо.

    Джерело: Громадське радіо

    Росія бойовики на Донбасі Молдова ОРДЛО агресія Грузія
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