Прокуратура оголошує підозру в скоєнні злочину покійникам
- Сьогодні, 21:43
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Розсилка
Вдова одного з учасників ДТП під Києвом півтора року вимагає об’єктивного розслідування .
Посеред дороги зіштовхнулися дві іномарки: Range Rover із молодою білявкою за кермом і Mitsubishi Pajero. Через якийсь час водій Pajero помер.
Упродовж двох місяців, поки він був живий, його жодного разу не допитували. А за три тижні після смерті оголосили підозру в скоєнні злочину.
Останні півтора року його вдова вимагає від прокуратури реабілітувати чоловіка і провести об’єктивне розслідування.
Джерело: ТСН