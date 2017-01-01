Прокуратура оголошує підозру в скоєнні злочину покійникам

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Вдова одного з учасників ДТП під Києвом півтора року вимагає об’єктивного розслідування .

Посеред дороги зіштовхнулися дві іномарки: Range Rover із молодою білявкою за кермом і Mitsubishi Pajero. Через якийсь час водій Pajero помер.

Упродовж двох місяців, поки він був живий, його жодного разу не допитували. А за три тижні після смерті оголосили підозру в скоєнні злочину.

Останні півтора року його вдова вимагає від прокуратури реабілітувати чоловіка і провести об’єктивне розслідування.

Джерело: ТСН