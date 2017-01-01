П'ять років умовно Навальному: вовчий білет на участь у виборах?

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Олексій Навальний

Засновник «Фонду боротьби з корупцією» і «опозиціонер» Олексій Навальний засуджений у «справі «Кіровлісу» до 5 років умовно

У Росії Ленінський райсуд Кірова визнав політика Олексія Навального і підприємця Петра Офіцерова винними у розтраті 16 мільйонів рублів ФГУП «Кіровліс». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Він засудив Навального до п'яти років позбавлення волі умовно, Офіцерова — до чотирьох років умовно. Крім цього, Навальний і Офіцерів повинні будуть сплатити штрафи по 500 тисяч рублів. Навальний вже заявив про намір оскаржити вирок. Навальний і Офіцеров свою провину не визнали та просили суд їх виправдати.

Слідство вважає, що Навальний і Офіцеров примусили держпідприємство «Кіровліс» продати за заниженою ціною Вятській лісовій компанії (ВЛК) 10 тисяч кубометрів лісу на суму 16 мільйонів рублів. Потім ВЛК, яку створив Петро Офіцеров, перепродала продукцію з націнкою. Обвинувачені свою провину заперечували і казали, що придбали продукцію на підставі договору за 15,5 млн рублів, а потім реалізували покупцям за 17 млн рублів. Зазначається, що вирок вступить в силу після апеляції.