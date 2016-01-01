Рідні терориста Аніса Амрі розповіли про минуле «берлінського нападника»

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Родина Аніса Амрі, якого підозрюють у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні, мешкає неподалік від Тунісу

Його мати і сестри шоковані тим, що сталося, і розповіли, яким був Аніс Амрі.

Нагадаємо, міланська поліція застрелила вихідця з Тунісу, підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок у Берліні.

Вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.

Джерело: Deutsche Welle