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    Рідні терориста Аніса Амрі розповіли про минуле «берлінського нападника»

    • Вчора, 17:31
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    Родина Аніса Амрі, якого підозрюють у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні, мешкає неподалік від Тунісу

    Його мати і сестри шоковані тим, що сталося, і розповіли, яким був Аніс Амрі.

    Нагадаємо, міланська поліція застрелила вихідця з Тунісу, підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок у Берліні

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    Вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.

    Джерело: Deutsche Welle

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    Німеччина
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