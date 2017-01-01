Росіяни про безвізе для українців: Так прикро
- Сьогодні, 07:27
-
Розсилка
Більшість жителів Москви з образою і навіть деякою заздрістю ставляться до рішення Євросоюзу надати громадянам України безвізовий режим.
У відповідь на питання «Прикро чи вам, що українці тепер можуть їздити до країн ЄС без віз, а ви - ні», москвичі визнали, що - «так, прикро».
Про це свідчить опитування, проведене на вулицях російської столиці журналістом Сашком Сотником.
При цьому лише один привітав громадян України та Грузії з «безвізовим зближенням» з Європою. Деякі респонденти заявили, що для подорожей їм «вистачає і Росії».