Росіяни про безвізе для українців: Так прикро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість жителів Москви з образою і навіть деякою заздрістю ставляться до рішення Євросоюзу надати громадянам України безвізовий режим.

У відповідь на питання «Прикро чи вам, що українці тепер можуть їздити до країн ЄС без віз, а ви - ні», москвичі визнали, що - «так, прикро».

Про це свідчить опитування, проведене на вулицях російської столиці журналістом Сашком Сотником.

При цьому лише один привітав громадян України та Грузії з «безвізовим зближенням» з Європою. Деякі респонденти заявили, що для подорожей їм «вистачає і Росії».