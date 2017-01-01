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    Росіяни про безвізе для українців: Так прикро

    • Сьогодні, 07:27
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    Більшість жителів Москви з образою і навіть деякою заздрістю ставляться до рішення Євросоюзу надати громадянам України безвізовий режим.

    У відповідь на питання «Прикро чи вам, що українці тепер можуть їздити до країн ЄС без віз, а ви - ні», москвичі визнали, що - «так, прикро».

    Про це свідчить опитування, проведене на вулицях російської столиці журналістом Сашком Сотником.

    При цьому лише один привітав громадян України та Грузії з «безвізовим зближенням» з Європою. Деякі респонденти заявили, що для подорожей їм «вистачає і Росії».

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