Російський політолог: Доктор Ліза була піарником війни, і Господь дав їй те чого, вона так прагнула
- Сьогодні, 12:57
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Російський політолог Станіслав Бєлковський заявив, що саме спонсори Єлизавети Глінки, відомої ЗМІ як «доктор Ліза», розв'язали війну на Донбасі
«Єлизавета Глінка була піарником війни на Донбасі та в Сирії. На ній значною мірою лежить моральна відповідальність за ці події. Я був у Донецьку і в Луганську до початку конфлікту. Там був мир. А війну там розв'язали спонсори та покровителі доктора Лізи», – заявив політолог.
Він також вважає, що Єлизавета Глінка мала прийти до Путіна і сказати йому, що потрібно припинити війну на Донбасі
«Все життя Єлизавети Глінки було великою піар-акцією. І Господь Бог дав їй максимальну славу. А от уже з яким знаком ...» – резюмував Станіслав Бєлковський.
Нагадаємо, серед загиблих в авіакатастрофі – виконавчий директор фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома ЗМІ як «доктор Ліза» через свою діяльність в окупованому Донецьку. Зокрема, вона багаторазово робила заяви про відсутність російських військових на Донбасі.
Літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.