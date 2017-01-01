Розпочалися зйомки фільму про екіпаж легендарного тральщика «Черкаси»

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Тральщик «Черкаси»

Зйомки триватимуть впродовж місяця. А прем'єри слід чекати восени наступного року

Екіпаж тральщика «Черкаси» навесні 2014 року 3 тижні чинив опір ворогу і не зрадив присязі на вірність Україні. Сам корабель російські військові заблокували, і він так і залишився у Криму.

А от екіпаж перейшов на материк. Юрій Федаш – легендарний командир «Черкас».

Історія зачепила режисера Тимура Ященка і продюсера Олексія Карпенка.

Разом із львівською кінокомпанією «МКК film service» вирішили, що знімуть кіно про сучасних героїв, держава оплатить частину бюджету.

Дмитро Сова й інші актори починають вживатися у ролі.

Репетиції і зйомки у них по 12 годин на добу, часом – і всю ніч у непростих умовах, при холоді і морському вітрі.





Джерело: 24 канал