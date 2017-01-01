Розсекречена історія. Невідомі злочини комуністів

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Акція «Вісла»

«Остаточне вирішення українського питання» – таким було завдання №1 в проекті плану спецоперації «Схід», яка увійшла в історію як акція «Вісла».



Звідки в лексиконі польських комуністів взялися формулювання, що були так подібні до нацистських? Що стало справжньою причиною депортації українців з їхніх земель? Відповіді – у новому випуску програми «Розсекречена історія».



При обговоренні цієї теми Олександр Зінченко говоритиме з відомими істориками Юрієм Шаповалом та Романом Кабачієм, а також депутатом Сейму Республіка Польща у 1993-2001 роках Мирославом Чехом:

Джерело: UA:Перший