Саакашвілі в прямому ефірі влаштував істерику через Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі (фото: Станіслав Груздєв)

«Я не припускаю таких розмов, що я об'єднуюсь з Путіним. Я не торгую з Росією. Путін сказав, що він хоче мене вбити. Путін вважає мене ворогом і я борюся з Путіним»

Депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенко» Олег Барна і екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі посварилися в ефірі телеканалу ZIK.

Причиною до конфлікту стали звинувачення депутата на адресу колишнього голови Одеської ОДА в його начебто спільних діях з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я прошу вибачення, зараз виходить так, що тут об'єднуються проти президента (Порошенко. - ред.) разом з Путіним. Ну не йде вам це. Коли я зараз чую...», - заявив Барна.

Після цієї заяви Саакашвілі зірвався на емоційні вигуки.

«Я не припускаю таких розмов, що я об'єднуюсь з Путіним. Я не торгую з Росією. Путін сказав, що він хоче мене вбити. Путін вважає мене ворогом і я борюся з Путіним», - вигукував Саакашвілі.

Джерело: zik.ua