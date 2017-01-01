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    Саакашвілі в прямому ефірі влаштував істерику через Путіна

    • Сьогодні, 13:47
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    <span>Михайло Саакашвілі (фото: Станіслав Груздєв)</span>
    Михайло Саакашвілі (фото: Станіслав Груздєв)

    «Я не припускаю таких розмов, що я об'єднуюсь з Путіним. Я не торгую з Росією. Путін сказав, що він хоче мене вбити. Путін вважає мене ворогом і я борюся з Путіним»

    Депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенко» Олег Барна і екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі посварилися в ефірі телеканалу ZIK.

    Причиною до конфлікту стали звинувачення депутата на адресу колишнього голови Одеської ОДА в його начебто спільних діях з президентом Росії Володимиром Путіним.

    «Я прошу вибачення, зараз виходить так, що тут об'єднуються проти президента (Порошенко. - ред.) разом з Путіним. Ну не йде вам це. Коли я зараз чую...», - заявив Барна.

    Після цієї заяви Саакашвілі зірвався на емоційні вигуки.

    «Я не припускаю таких розмов, що я об'єднуюсь з Путіним. Я не торгую з Росією. Путін сказав, що він хоче мене вбити. Путін вважає мене ворогом і я борюся з Путіним», - вигукував Саакашвілі.

    Джерело: zik.ua

    Росія Михайло Саакашвілі Путін
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