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    Санкції треба зберігати до виконання Мінських угод Росією – Байден

    • Сьогодні, 18:11
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    Петро Порошенко та&nbsp;Джозеф Байден
    Петро Порошенко та Джозеф Байден

    Байден закликав РФ припинити насильство

    У ході візиту до Києва ще чинний віце-президент США Джозеф Байден запевнив, що американський уряд підтримуватиме санкції проти Росії, доки вона не відновить територіальну цілісність України.

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    Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього відбулася зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.

    Джерело: Радіо Свобода

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