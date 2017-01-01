Санкції треба зберігати до виконання Мінських угод Росією – Байден



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Джозеф Байден

Байден закликав РФ припинити насильство

У ході візиту до Києва ще чинний віце-президент США Джозеф Байден запевнив, що американський уряд підтримуватиме санкції проти Росії, доки вона не відновить територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього відбулася зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.

Джерело: Радіо Свобода