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    Савченко йде до суду: Мін'юст відмовився реєструвати її партію

    • Сьогодні, 16:07
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Фото: УНІАН
    Надія Савченко

    Мін'юст не зареєстрував нову партію Савченко

    25 травня, у річницю свого звільнення, народний депутат Надія Савченко мала презентувати свою нову політичну силу – «Громадсько-політичну платформу Надії Савченко», але Міністерство юстиції України її не перереєструвало.

    За словами Савченко, жодних зауважень чи пояснень у міністерстві не надали.

    Вона має наміри оскаржувати це рішення в суді.

    Джерело: Радіо Свобода

    Надія Савченко Мінюст
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