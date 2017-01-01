Савченко йде до суду: Мін'юст відмовився реєструвати її партію
- Сьогодні, 16:07
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Фото: УНІАН
Надія Савченко
Мін'юст не зареєстрував нову партію Савченко
25 травня, у річницю свого звільнення, народний депутат Надія Савченко мала презентувати свою нову політичну силу – «Громадсько-політичну платформу Надії Савченко», але Міністерство юстиції України її не перереєструвало.
За словами Савченко, жодних зауважень чи пояснень у міністерстві не надали.
Вона має наміри оскаржувати це рішення в суді.
Джерело: Радіо Свобода