Савченко йде до суду: Мін'юст відмовився реєструвати її партію

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Фото: УНІАН Надія Савченко

Мін'юст не зареєстрував нову партію Савченко

25 травня, у річницю свого звільнення, народний депутат Надія Савченко мала презентувати свою нову політичну силу – «Громадсько-політичну платформу Надії Савченко», але Міністерство юстиції України її не перереєструвало.

За словами Савченко, жодних зауважень чи пояснень у міністерстві не надали.

Вона має наміри оскаржувати це рішення в суді.

Джерело: Радіо Свобода