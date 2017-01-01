СБУ оприлюднила відеодокази планування замаху на народного депутата

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Голова Служби безпеки України доповів Президенту України, що СБУ припинила організований з території РФ замах на життя державного діяча – одного з народних депутатів України.

Безпосереднім організатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану частину території Луганської області, де вступив до незаконного збройного формування. Здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, був керівником середньої ланки. Наразі перебуває у м. Бєлгород, РФ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Для виконання злочину він підібрав двох громадян України. Один з них уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, в останнє - за крадіжку на три роки. Його спільник, уродженець АРК Крим, раніше двічі засуджений, в останнє отримав за розбій сім років позбавлення волі. Обидва відбували покарання на тимчасово окупованій території Криму.



Для підготовки вбивства державного діяча ці особи прибули 14 грудня 2016 року на територію України– до Харкова.



19 грудня вони виїхали до Києва, де протягом тижня вели активну розвідку та спостереження за об’єктом, відстежували автівки, якими він пересувається.

Звіти вони направляли своєму куратору з дотриманням умов конспірації. Відправлені через Інтернет-месенджери повідомлення відразу видалялися. Готуючи вбивство, зловмисники кілька разів виїжджали до РФ для отримання подальших інструкцій.



З куратором обговорювався спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою.



Зловмисники планували підірвати автомобіль народного депутата. Запасним варіантом був вибух на маршруті його руху. Були відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі до РФ.

Нагадаємо, що раніше на брифінгу Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про запобігання замаху в Києві на життя народного депутата України, який планувався і координувався з території Росії.