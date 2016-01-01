Сенатор Маккейн: Путін поводиться, як бандит і вбивця
- Сьогодні, 07:41
-
Розсилка
У новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомили сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Ґрем, а також сенатор-демократ Емі Клобучар, які перебувають у Києві.
За словами сенаторів, нові санкції вдарили б по банківському й енергетичному секторах російської економіки.
Законодавці висловлюють надію на те, що новообраний президент США Дональд Трамп долучиться до зусиль Конгресу щодо протидії агресії Росії у світі.
Читайте також