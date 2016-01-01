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    Сенатор Маккейн: Путін поводиться, як бандит і вбивця

    • Сьогодні, 07:41
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    У новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії.

    Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомили сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Ґрем, а також сенатор-демократ Емі Клобучар, які перебувають у Києві.

    За словами сенаторів, нові санкції вдарили б по банківському й енергетичному секторах російської економіки.

    Законодавці висловлюють надію на те, що новообраний президент США Дональд Трамп долучиться до зусиль Конгресу щодо протидії агресії Росії у світі.

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