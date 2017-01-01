«Ще будете Путіна згадувати, який він був добрий». Жириновський грозиться знищити Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Жириновський

Одіозний політик вважає, що вирішити «українську проблему» можливо лише в силовий спосіб

Скандальний лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський пригрозив знищити Україну в тому випадку, якщо його оберуть президентом. Про це він заявив у прямому ефірі на телеканалі «Россия 1». Політик вважає, що вирішити «українську проблему» можливо лише в силовий спосіб.

«Оголосити призов добровольців. Скільки бовтається людей наших, які в армії були, всі афганці наші... На Кавказі воювали...Там, в Україні, вони куплять потрібну кількість зброї... Тільки силовим варіантом!» – заявив він.

«Ще будете Путіна згадувати, який він був добрий. Знищу! Всіх знищу! Ніякої України не буде! Всі заткнетесь, всі будете арештовані! І тільки воєнним шляхом! Це я, я буду робити в разі обрання», – прокричав Жириновський.